Darauf freuen sich Studenten zu Weihnachten

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Bräuche und der Traditionen. Aber worauf freuen sich Studenten zwischen Weihnachtsbaum und Bescherung am meisten? Tim Wegener und Anna Beckmann waren in Hannovers Unis unterwegs und haben nach euren Lieblingsritualen gefragt.

Sophia, 20, Wirtschaftswissenschaften

„Ich freue mich besonders darauf meine Schwester zu sehen. Sie wohnt nicht mehr zu Hause und deswegen treffen wir uns nicht so oft. Es ist aber auch schön, einfach mal die Füße hochzulegen und vom Uni-Stress zu entspannen. An Heiligabend essen wir immer ganz typisch Kartoffelsalat und danach machen wir Bescherung. Bei uns bekommen auch die Hunde und Katzen ein kleines Geschenk.“

Milan, 20, Wirtschaftswissenschaften

„Am Tag vor Heiligabend stelle ich gemeinsam mit meiner Familie den Weihnachtsbaum auf. Darauf freue ich mich schon besonders. An dem Tag selbst gehen wir zuerst in die Kirche und sitzen dann zusammen und packen Geschenke aus. Jeder bekommt dann eine Farbe zugeteilt – und unser Farbwürfel entscheidet dann, wer sein Geschenk auspacken darf. In diesem Jahr wollen wir auch zum ersten Mal einen Brauch aus den USA ausprobieren: Man hängt eine Gurke in den Tannenbaum, und wer sie zuerst findet, hat im neuen Jahr besonders viel Glück.“

Lena, 19, Geographie

„Wir treffen uns bei unserer Oma zum Weihnachtsgans essen. Im Fernsehen läuft dann wahrscheinlich wieder der Film ,Sissy‘. Ich freue mich auf das traditionelle Turmblasen in meiner Heimat Hemmingen. Da treffe ich meine Freunde und viele Bekannte auf dem Rathausplatz, und es gibt einen Glühwein.“

Malte, 23, Jura

„In unserer Familie ist es Tradition, dass wir den Film ,Zwei Weihnachtsmänner‘ mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst gucken. Der läuft zwar nicht im Fernsehen, aber wir haben ihn auf DVD. Zwischen Weihnachten und Silvester fahren meine Familie und ich immer weg. Dieses Jahr geht es nach Rügen.“

Lenard, 23, Technische Informatik

„Ich freue mich auf unser ungewöhnliches, aber leckeres Weihnachtsessen: Toast Hawaii!“

Franzi, 25, Sonderpädagogik

„Am meisten freue ich mich auf meine große Schwester. Die sehe ich viel zu selten, aber an Weihnachten kommen wir wieder zusammen.“

Johanna (links) und Elena, beide 18, Wirtschaftswissenschaften

„Wir haben dieses Jahr zum ersten mal mit sechs Freundinnen gewichtelt. Damit keine unglücklich ist, haben wir vorher besprochen, was wir uns schenken. Für uns beide gab es einen schicken Regenschirm. Den kann man in diesem Jahr an Heiligabend wahrscheinlich gut gebrauchen.“

Nick, 23, Jura

„Ich verbringe Weihnachten zu Hause bei der Familie. Bei uns gibt es ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Später treffen meine Freunde und ich uns noch in einer Bar. Ich freue mich drauf!“

Verena, 21, Wirtschaftswissenschaften

„Bei uns gibt es Weihnachten immer ein richtiges Festmahl. An Heiligabend essen wir eine Fischplatte, und an den beiden Weihnachtstagen gibt es Gans und Ente. Ich freue mich aber auch darauf einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Manchmal spielen wir dann zum Beispiel Gesellschaftsspiele.“

Anton, 28, Wirtschaftswissenschaften

„Mir ist die Familienzeit an den Feiertagen besonders wichtig. Vor der Bescherung essen wir gemeinsam. Meistens gibt es Quiche. Dieses Jahr weiß ich nicht, was ich geschenkt bekomme, deswegen ist das eine besondere Überraschung.“