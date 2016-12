Hannover ist grau und öde? Warum diese Vorurteile nicht stimmen!

Vorurteil 1: Die hässliche Messestadt

Zu spannenden Großstädten gehören spannende Großveranstaltungen. So zieht es jedes Jahr Tausende Besucher auf den Berliner „Karneval der Kulturen“, Nürnberg und Dresden locken mit hübschen Weihnachtsmärkten und die Kieler Woche mit einem bunten Programm an der Ostseepromenade. Und Hannover? Hannover hat Messen – fast jeden Monat eine.

Diese Veranstaltungen haben Schwurbelnamen, wie „EMO“, „Tire Technologie Expo“ oder „LIGNA“. Wie muss eine Stadt aussehen, die so etwas veranstaltet – und sich dann auch noch „Messestadt“ schimpft? Nicht-Hannoveraner könnten denken, dass die Innenstadt aus gigantischen Messehallen besteht, in der Menschen in Anzügen polierte Rollkoffer hinter sich her ziehen und Gabelstapler, die Material transportieren, durch die Fußgängerzone tuckern.

Wie schön kann Niedersachsens Hauptstadt schon sein, wenn sie der Messehauptstadt der Welt (die Fläche beträgt 496.000 qm) ist?

Die Wahrheit:

Kaum ein Bewohner Hannovers setzt regelmäßig ein Bein auf das Messegelände. Denn: Abgeschiedener als der Ort der Expo 2000 kann ein Veranstaltungsgelände nicht liegen. Wer sich dort trotzdem als Hostess oder Nachtwächter sein Geld verdient, den erwarten eine kleine Odysee mit der Straßenbahn oder regelmäßige Staus auf dem Messeschnellweg. Die Besucher von CeBit und Co. (die mit den Anzügen und glänzenden Rollkoffern) trifft man trotzdem. Die irren verunsichert durch den Hauptbahnhof, die U-Bahn-Stationen am Kröpcke oder am Aegi und fragen sich mit Händen und Füßen zum abgelegenen Messegelände durch. Typische, kurz angebundene Antwort der Ureinwohner: „6 oder 8 bis zum Ende fahren.“ Gabelstapler werden übrigens nur selten in der Innenstadt gesichtet.

Vorurteil 2: Alles ist grau und verbaut

Grau, trist und zugepflastert – dieser Ruf eilt Hannover voraus. Ok, wer als Auswärtiger bei Nieselregen aus dem Bahnhof kommt oder in TV-Dokus Beiträge über die „Bauruine“ Ihme-Zentrum schaut, wird seinen Sommerurlaub wahrscheinlich nicht an der Leinemetropole buchen. Dass es hier grau und trist sein soll, dass können die meisten Einwohner jedoch nicht nachvollziehen, denn …

Die Wahrheit:

Fast schon provozierend blüht Hannover im Frühjahr wie kaum eine andere Großstadt. Das Neue Rathaus – nicht zu verwechseln mit einem Märchenschloss – verbindet die Innenstadt mit dem Maschsee und die Eilenriede, die sich durch die komplette Stadt zieht. Nicht ohne Stolz wird sie „größter Stadtwald Europas“ genannt. Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann im Grünen entlang der Leine oder Ihme fahren.

Auch für Architektur-Nerds gibt es einiges zu sehen: Herabhängende Autos am Raschplatz, die wunderschöne Altstadt mit der Marktkirche und die prachtvollen Herrenhäuser Gärten an der Leibniz-Uni. Man muss in Hannover keinen mehrwöchigen Urlaub verbringen – aber ein paar Tage lohnen sich schon.

P.S.: Sollten Sie zwischen Hauptbahnhof und dem Kröpcke unterwegs sein: Ja, da kommt Musik aus dem Gulli.

Vorurteil 3: Hannoveraner sind unfreundlich und unpersönlich

Nicht selten wird Hannoveranern eine gewisse Unterkültheit vorgeworfen. Während diese Eigenschaft Hamburgern oder Kielern als sympathisch unterstellt wird, ist hier das Gegenteil der Fall. Kurz angebunden, stoffelig und kalt – so der allgemeine Tenor.

Die Warhheit:

Zugegeben, es soll Menschen mit heißblütigerem Temperament geben. Doch so schlimm sind die Hannoveraner eigentlich gar nicht. Mit dem Herz am rechten Fleck kann man in der Stadt schnell Freunde finden. Nicht selten wird man in der Bahn in ein Gespräch verwickelt, und eine richtige hannoversche Kneipe verlässt man sicher nicht, ohne neue Kontakte geknüpft zu haben. Die Art ist direkt, nicht aufgesetzt und nicht schnöselig. Trotz der rund 500 000 Einwohner spricht man auch vom „größten Dorf der Welt“ – ständig läuft man Bekannten über den Weg.

Vorurteil 4: Das perfekte Hochdeutsch

Wenn beim Smalltalk mal über Hannover gesprochen wird, geht es immer um das Gleiche: Die Messen oder das perfekte Hochdeutsch. Angeblich soll in der niedersächsischen Landeshauptstadt das reinste Hochdeutsch in ganz Deutschland gesprochen werden.

Die Wahrheit:

Wer eine Deutsch-Erleuchtung erwartet, wird enttäuscht sein. Die Hannoveraner sprechen ein ganz normales Deutsch. Inklusive halb verschluckten Wörtern, schlechter Aussprache und einem Ä, das schön nordisch wie ein E ausgesprochen wird. Der Mythos des reinsten Hochdeutschs stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist mittlerweile längst überholt.

Wer genau über das Thema nachdenkt, könnte zu dem Schluss kommen, dass Hochdeutsch für Hannoveraner ein unfairer Nachteil ist: Während wir in Sachsen, Franken oder Bayern mit höchster Konzentration unserem Gesprächspartner folgen müssen, um das Gesagte ungefähr zu checken, versteht uns jeder.

Vorurteil 5: In Hannover ist nichts los

Partyszene? Fehlanzeige! Sobald es in Hannover dunkel wird, werden auch die Bürgersteige hochgeklappt. Deswegen flüchten Einwohner nach Hamburg oder am besten gleich nach Berlin. Feste in Hannover sind mit Sicherheit genauso unscheinbar wie die Stadt selbst.

Die Wahrheit:

Die Hannoveraner lieben Feste. Zu jedem Anlass werden Zelte und Stände aufgestellt, und es wird Bier vom Fass gereicht und Live-Musik gespielt. Aus der Feierlaune entstanden unter anderem das größte Schützenfest der Welt und das drittgrößte Oktoberfest weltweit. Nur eins lieben sie mehr als Feste feiern: Feuerwerke! Deshalb wird einfach beides verbunden und zu jeder festlichen Gelegenheit, die sich bietet, knallt und leuchtet es bunt über den Dächern der Stadt. Und natürlich haben die Hannoveraner auch hier weitergedachte und feiern jedes Jahr den internationalen Feuerwerkswettbewerb.

Von Johanna Kruse