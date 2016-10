Quiz: Wie durchschnittlich bist du?

Ob Studienfach, Stundenlohn im Nebenjob oder WG-Zimmer-Miete: Für alles gibt es einen Durchschnittswert. In unserem Quiz kannst du zehn Fragen beantworten und dabei sehen, wie durchschnittlich (oder einzigartig) du bist.

1. Arbeitest du weniger für die Uni als die anderen?

2. Studierst du an Hannovers „Durchschnitts-Uni“?

In Hannover gibt es 46.000 Studenten. Die meisten studieren an einer der sechs großen Hochschulen. Schau nach, ob du zur „Durchschnitts-Uni“ gehörst. Klick auf den blauen Button unter dem Bild und beantworte die Frage.

3. Studierst du einen „Durchschnitts-Studiengang“?

4. Studierst du langsamer als die anderen?

5. Wohnst du so wie die anderen?

Ob WG, im Wohnheim oder bei Mutti: Es gibt eine Wohnform, die unter Studenten eindeutig die beliebteste ist. Wie sieht's bei dir aus?



6. Ist dein WG-Zimmer zu teuer?

Diese Frage ist nur für Studenten, die in einer WG wohnen – immerhin jeder dritte in Hannover. Was ein WG-Zimmer kostet, ist jedoch höchst verschieden. Und bei dir?



7. Verdienst du zu wenig in deinem Studentenjob?

8. Hast du mehr Geld im Monat als du brauchst?

9. Single oder schon vergeben?

10. Auslandsaufenthalt: Willst du dahin, wo alle hinwollen?

Fast jeder dritte Student geht während des Studiums ins Ausland. Dabei gibt es einige besonders beliebte Ziele. Sind das auch deine Favorites?